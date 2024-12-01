Удар по Дніпровському району: 4 людини загинули, 24 поранені

фото: Сергій Лисак

Вчора ввечері, 30 листопада, російські окупанти атакували Дніпровський район Дніпропетровщини. Внаслідок ворожого обстрілу є жертви та десятки поранених, серед яких дитина

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він уточнив, що через вчорашню атаку постраждали 24 людини. На ранок у лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох із них залишається важким. У цивільних проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів і переломи. Серед постраждалих — 11-річний хлопчик.

"На жаль, той ворожий удар забрав чотири життя. Співчуття рідним загиблих", — йдеться в повідомленні.

Через атаку РФ пошкоджені житлові будинки, повністю зруйнований магазин.

Нагадаємо, вранці 30 листопада російські військові обстріляли з артилерії Мирноград на Донеччині. Внаслідок удару загинули дві людини, ще троє – отримали поранення.