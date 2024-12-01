Російська армія вбила двох жителів Херсонщини, 15 людей постраждали

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Протягом минулої доби, 30 листопада, російські війська обстрілювали 14 населених пунктів Херсонської області Херсонщини. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 14 мирних мешканців дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Хрещенівка та Бургунка.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще — 15 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по освітніх закладах і житлових кварталах. Окупанти пошкодили 11 приватних будинків. Також росіяни понівечили газопровід, складські та гаражні приміщення, автобус і приватні автомобілі.

Нагадаємо, 30 листопада окупанти поцілили по одній із зупинок у селищі Антонівка Херсонського району. Внаслідок артобстрілу загинули чоловік та жінка, ще одна мирна жителька отримала поранення.