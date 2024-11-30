Росіяни скинули вибухівку на маршрутку в Херсоні: є поранені
В суботу, 30 листопада, російські військові атакували з дрона громадський транспорт у Херсоні
Про це повідомляє Херсонська ОВА поліції, передає RegioNews.
Окупанти скинули вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали чотири людини.
Вибухові травми та уламкове поранення живота дістали три жінки. Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік.
Усіх постраждалих доправили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, 29 листопада, російські війська скинули авіабомбу на селище Купʼянського району. Внаслідок удару загинув мирний житель.
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