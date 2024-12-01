В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на маршрутку с пассажирами: 3 человека погибли, 11 ранены

Иллюстративное фото: Нацполиция

В воскресенье утром, 1 декабря, российская армия сбросила взрывчатку на маршрутное такси в Днепровском районе Херсона. В результате вражеской атаки три человека погибли, еще 11 местных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Он уточнил, что оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутное такси с пассажирами около 8:15.

"Сейчас известно об 11 пострадавших. Три человека получили ранения, несовместимые с жизнью. Восемь находятся в больнице. У шести херсонцев диагностировали минно-взрывные травмы. У 56-летней женщины - обломочное ранение головы, руки и ног. Еще одна 70-летняя житель получила перелом голени", — говорится в сообщении.

Все потерпевшие херсонцы находятся под наблюдением врачей.

Напомним, 30 ноября оккупанты ударили по остановке в поселке Антоновка Херсонского района. В результате артобстрела погибли мужчина и женщина, один человек получил ранения.

Также вчера россияне атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне. Пострадали четыре местных жителя.