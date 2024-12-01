Российская армия убила двух жителей Херсонщины, 15 человек пострадали

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За прошедшие сутки, 30 ноября, российские войска обстреливали 14 населенных пунктов Херсонской области Херсонщины. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 14 мирных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Инженерное, Белозерка, Станислав, Берислав, Золотая Балка, Нововоронцовка, Гавриловка, Одрадокаменка, Крещеновка и Бургунка.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще — 15 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики избивали по образовательным заведениям и жилым кварталам Оккупанты повредили 11 частных домов.

Напомним, 30 ноября кафиры попали по одной из остановок в поселке Антоновка Херсонского района. В результате артобстрела погибли мужчина и женщина, еще одна мирная жительница получила ранения.