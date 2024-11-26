Росіяни атакували Берислав на Херсонщині: поранений чоловік
Вранці 26 листопада окупаційні війська РФ атакували місто Берислав Херсонській області. Внаслідок удару БпЛА постраждав місцевий мешканець
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що близько 07:00 внаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА постраждав 59-річний чоловік. Бериславець дістав мінно-вибухову травму, а також поранення обличчя та голови.
"Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини одна людина загинула, ще четверо мирних мешканців постраждали.
Влада повідомила подробиці нічної атаки на КиївВсі новини »
26 листопада 2024, 09:59На Тернопільщині російські дрони пошкодили критичну інфраструктуру: в регіоні перебої зі світлом
26 листопада 2024, 09:40На Миколаївщині знищили 4 ударні БпЛА Shahed, — ОВА
26 листопада 2024, 09:20
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Вночі росіяни атакували Україну рекордною кількістю "шахедів": як відпрацювала ППО
26 листопада 2024, 10:38Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
26 листопада 2024, 09:59На Тернопільщині російські дрони пошкодили критичну інфраструктуру: в регіоні перебої зі світлом
26 листопада 2024, 09:40На Миколаївщині знищили 4 ударні БпЛА Shahed, — ОВА
26 листопада 2024, 09:20"Ні суд, ні слідчі ДБР, ні прокурори не побажали почути мене – безпосереднього учасника подій", – Геннадій Боголюбов
26 листопада 2024, 09:15Окупанти били по критичній інфраструктурі Херсонщини: загинула людина, є поранені
26 листопада 2024, 08:30Росіяни вдарили по Запорізькій області: постраждав цивільний
26 листопада 2024, 08:11Через нічні обстріли Тернопіль залишився без світла
26 листопада 2024, 07:58У Чорному морі помітили російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
26 листопада 2024, 07:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі блоги »