Росіяни атакували Берислав на Херсонщині: поранений чоловік

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що близько 07:00 внаслідок скидання вибухівки з ворожого БпЛА постраждав 59-річний чоловік. Бериславець дістав мінно-вибухову травму, а також поранення обличчя та голови.

"Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонщини одна людина загинула, ще четверо мирних мешканців постраждали.