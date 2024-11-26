Окупанти били по критичній інфраструктурі Херсонщини: загинула людина, є поранені

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Протягом 25 листопада російські окупанти обстрілювали 16 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще четверо мирних мешканців постраждали

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Станіслав, Берислав, Софіївка, Тягинка, Михайлівка, Антонівка, Червоний Маяк, Широка Балка, Томарине, Качкарівка, Комишани, Ольгівка, Придніпровське, Садове та Наддніпрянське.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також війська РФ понівечили господарську споруду та приватний автомобіль.

Нагадаємо, вдень 25 листопада російські війська накрили вогнем Херсон. Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік.