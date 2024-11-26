На Миколаївщині знищили 4 ударні БпЛА Shahed, — ОВА

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сьогодні вночі ППО приземлила у Миколаївській області чотири ударні безпілотники росіян

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 26 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що вчора в Миколаївському районі росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. У селі Солончаки поранення отримали шестеро людей.

Також вчора о 16:34 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, в понеділок, 25 листопада, росіяни атакували FPV-дроном село Солончаки Миколаївського району. Внаслідок атаки поранення отримали цивільні – представники гуманітарної місії та місцеві мешканці.