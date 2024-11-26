Россияне атаковали Берислав на Херсонщине: ранен мужчина

Иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что около 07:00 в результате сброса взрывчатки с вражеского БПЛА пострадал 59-летний мужчина. Бериславец получил минно-взрывную травму, а также ранения лица и головы.

"Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Херсонщины один человек погиб, еще четверо мирных жителей пострадали.