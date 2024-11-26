Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
У ніч на 26 листопада російська армія атакувала столицю "шахедами". ППО ефективно відпрацювала по ворожих БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
За його словами, на Київ російські дрони заходили хвилями, групами різної кількості і з різних напрямків. Повітряна тривога у місті тривала понад п'ять годин.
"Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 26 листопада ППО приземлила у Миколаївській області чотири ударні безпілотники росіян типу "Shahed 131/136".
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