Росіяни обстріляли передмістя Херсона: через пожежу постраждав рятувальник

фото: Херсонська міська рада

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Під час гасіння один із рятувальників отримав поранення.

Місцева влада показала зруйновані російськими окупантами будинки в Зеленівці.

Нагадаємо, вночі 19 листопада росіяни випустили по селищу Білозерка на Херсонщині більш ніж десяток снарядів. Через влучання понівечені житлові будинки.

Також повідомлялося, що протягом 18 листопада російські загарбники били по 25 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули та ще двоє цивільних постраждали.