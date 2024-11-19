У Глухові з-під завалів гуртожитку деблокували тіло 11 жертви
Кількість загиблих у місті Глухів Сумської області знову зросла. З-під завалів рятувальники деблокували тіло 11 жертви
Про це інформує пресцентр ДСНС України, повідомляє RegioNews.
"Кількість загиблих у Глухові зросла до 11 людей, з них – 1 дитина. 11 постраждало, серед них – 2 дітей", – йдеться у повідомленні.
Надзвичайники продовжують роботи та шукають людей. Ймовірно, під завалами перебувають ще дві особи.
Нагадаємо, в ніч на 19 листопада російська армія завдала удару дроном по гуртожитку в Глухові. Серед загиблих – 8-річний хлопчик. Раніше повідомлялося про 10 загиблих.
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