Россияне обстреляли пригород Херсона: из-за пожара пострадал спасатель

фото: Херсонский городской совет

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали поселок Зеленовка Херсонского района. Захватчики прицельно били по жилым кварталам населенного пункта

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов возник пожар. Во время тушения один из спасателей получил ранения.

Местные власти показали разрушенные российскими оккупантами дома в Зеленовке.

Напомним, ночью 19 ноября россияне выпустили по поселку Белозерка на Херсонщине более десятка снарядов. Из-за попаданий изуродованы жилые дома.

Также сообщалось, что в течение 18 ноября российские захватчики били по 25 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов два человека погибли и еще двое гражданских пострадали.