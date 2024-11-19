Російська армія вбила двох жителів Херсонщини, є поранені
Протягом 18 листопада російські загарбники били по 25 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули та ще двоє цивільних постраждали
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Садове, Зеленівка, Комишани, Надеждівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Новодмитрівка, Томина Балка, Микільське, Інгулець, Токарівка, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Качкарівка, Новокаїри, Новоберислав, Трифонівка та Гаврилівка.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Російські загарбники били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону, житлових кварталах. Війська РФ пошкодили 31 приватний будинок, понівечили господарчі споруди, гараж, мопед та приватні автомобілі.
Нагадаємо, 18 листопада, російські окупанти завдали удару по селу Токарівка Херсонського району. Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець.