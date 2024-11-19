Окупанти вночі обстріляли Білозерку на Херсонщині: є руйнування

фото: ОВА

Вночі 19 листопада росіяни випустили по селищу Білозерка на Херсонщині більш ніж десяток снарядів

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Через влучання понівечені одинадцять житлових будинків – там вибиті шибки, потрощені стіни, дахи. Крім цього, пошкоджені й приватні автівки, господарські споруди та критична інфраструктура.

Інформації про постраждалих серед жителів немає.

Нагадаємо, протягом 18 листопада російські загарбники били по 25 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули та ще двоє цивільних постраждали.