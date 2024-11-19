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Про це повідомляє пресцентр поліції, передає RegioNews.

Під час гасіння полум’я в будівлі, рятувальники виявили тіла двох людей. Загиблими виявилися 60-річна жінка та 62-річний чоловік.

Попередньо, причиною загоряння став недопалок. Правоохоронці очікують на остаточні результати дослідження від пожежників про причину займання.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 15 листопада на Рівненщині під час пожежі в будинку загинули його власники.