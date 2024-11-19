На Київщині під час пожежі у будинку загинули дві людини
Смертельна пожежа сталася 16 листопада в місті Березань Броварського району
Про це повідомляє пресцентр поліції, передає RegioNews.
Під час гасіння полум’я в будівлі, рятувальники виявили тіла двох людей. Загиблими виявилися 60-річна жінка та 62-річний чоловік.
Попередньо, причиною загоряння став недопалок. Правоохоронці очікують на остаточні результати дослідження від пожежників про причину займання.
За фактом події відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вранці 15 листопада на Рівненщині під час пожежі в будинку загинули його власники.
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