Російські війська обстріляли село на Херсонщині: постраждав цивільний
У понеділок, 18 листопада, російські окупанти завдали удару по селу Токарівка Херсонського району. Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що внаслідок ворожого удару поранення дістав 72-річний мешканець Токарівки. Пенсіонера ушпиталили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненням грудної клітини, ніг, рук та живота.
"Потерпілий — у важкому стані. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 18 листопада окупанти атакували селище Комишани Херсонського району. Постраждав місцевий житель.
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