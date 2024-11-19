Российская армия убила двух жителей Херсонщины, есть раненые
В течение 18 ноября российские захватчики били по 25 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов два человека погибли и еще двое гражданских пострадали
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Садовое, Зеленовка, Камышаны, Надеждовка, Белозерка, Кизомис, Станислав, Широкая Балка, Новодмитровка, Томина Балка, Никольское, Ингулец, Токаревка, Берислав, Михайловка, Осокоровка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Качкаровка, Новокаиры, Новоберислав, Трифоновка и Гавриловка.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения", — говорится в сообщении.
Российские захватчики били по критической и социальной инфраструктуре региона, жилым кварталам. Войска РФ повредили 31 частный дом, изуродовали хозяйственные постройки, гараж, мопед и частные автомобили.
Напомним, 18 ноября, российские оккупанты нанесли удар по селу Токаревка Херсонского района. В результате атаки пострадал местный житель.