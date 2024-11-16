Херсон перебуває під масованою атакою російських дронів, – ОВА

фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 16 листопада, Дніпровський район Херсона перебуває під масованою атакою БпЛА російських загарбників. Містян закликали не виходити з укриттів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Будьте уважні та обережні! Перебувайте в укриттях та без зайвої потреби не виходьте на вулицю", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 15 листопада російські загарбники били по 15 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та 10 цивільних постраждали.