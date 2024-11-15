На Херсонщині окупанти атакували дроном будинок: через пожежу є жертва та постраждалий
Ввечері 14 листопада російські загарбники атакували з БпЛА житловий будинок у селі Велетенське Херсонського району. Внаслідок пожежі, що виникла, загинула жінка та постраждав чоловік
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Через пожежу, що зайнялася внаслідок скидання вибухівки з дрона, загинула жінка 1949 року народження. Мої співчуття рідним та близьким", – йдеться в повідомленні.
Також відомо, що внаслідок займання незначні поранення й отруєння чадним газом дістав місцевий житель 1953 року народження.
Нагадаємо, вранці 15 листопада війська Росії вдарили по селищу Антонівка Херсонського району. Через атаку БпЛА загинула 74-річна місцева мешканка.
Окупанти атакували з дрона село на Херсонщині: постраждав чоловікВсі новини »
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