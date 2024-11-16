Російська армія вбила мешканця Херсонщини, поранені 10 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Протягом 15 листопада російські загарбники били по 15 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та 10 цивільних постраждали

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Станіслав, Берислав, Білозерка, Одрадокам'янка, Садове, Янтарне, Томарине, Шляхове, Новоберислав, Нововоронцовка, Олександрівка, Козацьке й Осокорівка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники влучили по території об'єкта критичної інфраструктури, в освітній заклад та приватне підприємство. Війська РФ атакували житлові квартали, через що пошкоджені чотири багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід і приватні автомобілі.

Нагадаємо, вдень, 15 листопада, російські військові двічі обстріляли Херсон. Внаслідок атак постраждали мешканці міста - 39-річна жінка та 49-річний чоловік.