Херсон находится под массированной атакой российских дронов, – ОВА

фото: Херсонская ОВА

Сегодня, 16 ноября, Днепровский район Херсона находится под массированной атакой БПЛА российских захватчиков. Горожан призвали не выходить из укрытий

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Будьте внимательны и осторожны! Находитесь в укрытиях и без лишней необходимости не выходите на улицу", – говорится в сообщении.

Напомним, в течение 15 ноября российские захватчики били по 15 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и 10 гражданских пострадали.