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16 ноября 2024, 14:55

Херсон находится под массированной атакой российских дронов, – ОВА

16 ноября 2024, 14:55
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фото: Херсонская ОВА
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Сегодня, 16 ноября, Днепровский район Херсона находится под массированной атакой БПЛА российских захватчиков. Горожан призвали не выходить из укрытий

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Будьте внимательны и осторожны! Находитесь в укрытиях и без лишней необходимости не выходите на улицу", – говорится в сообщении.

Напомним, в течение 15 ноября российские захватчики били по 15 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и 10 гражданских пострадали.

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