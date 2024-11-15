Через обстріли Херсона постраждали двоє цивільних

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що близько 11:20 через обстріл центральної частини міста постраждала 39-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення руки.

За годину, близько 12:30, окупанти вкрили вогнем Корабельний район міста. Внаслідок атаки 49-річний чоловік дістав вибухову травму, а також поранення грудної клітини.

"Наразі потерпілі перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну меддопомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 15 листопада війська Росії вдарили по селищу Антонівка Херсонського району. Через атаку БпЛА загинула 74-річна місцева мешканка.