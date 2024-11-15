Через обстріли Херсона постраждали двоє цивільних
Сьогодні вдень, 15 листопада, російські військові двічі обстріляли Херсон. Внаслідок атак постраждали мешканці міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що близько 11:20 через обстріл центральної частини міста постраждала 39-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення руки.
За годину, близько 12:30, окупанти вкрили вогнем Корабельний район міста. Внаслідок атаки 49-річний чоловік дістав вибухову травму, а також поранення грудної клітини.
"Наразі потерпілі перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну меддопомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 15 листопада війська Росії вдарили по селищу Антонівка Херсонського району. Через атаку БпЛА загинула 74-річна місцева мешканка.