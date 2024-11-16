Росіяни атакували Запоріжжя та район "шахедами": є руйнування інфраструктури
Сьогодні рано вранці, 16 листопада, росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район ударними БпЛА типу "Shahed 136". Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Попередньо, минулося без постраждалих. Вибуховою хвилею понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування встановлюються", – йдеться у повідомленні.
Він додав, що за минулу добу в області надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Журналісти Суспільного показали наслідки нічної атаки ворога на Запоріжжя.
Нагадаємо, вдень, 15 листопада, окупаційні війська РФ атакували село Малинівка Пологівського району. Внаслідок артилерійських обстрілів загинув 67-річний чоловік.