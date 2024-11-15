Росіяни атакували дронами село під Херсоном: поранені мирні жителі

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"Орієнтовно о 09:20 російські війська атакували з БпЛА Садове. Через скидання вибухівки з дрона 44-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг", — йдеться в повідомленні.

Пізніше, близько 10:15, внаслідок чергової дронової атаки 74-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Наразі обидва потерпілі перебувають у лікарні, де отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вдень, 15 листопада, російські військові двічі обстріляли Херсон. Внаслідок атак постраждали мешканці міста - 39-річна жінка та 49-річний чоловік.