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15 листопада 2024, 17:42

Росіяни атакували дронами село під Херсоном: поранені мирні жителі

15 листопада 2024, 17:42
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ілюстративне фото: НГУ
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У п'ятницю, 15 листопада, окупанти тероризують ударними дронами село Садове Херсонського району. Внаслідок атак постраждали мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"Орієнтовно о 09:20 російські війська атакували з БпЛА Садове. Через скидання вибухівки з дрона 44-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг", — йдеться в повідомленні.

Пізніше, близько 10:15, внаслідок чергової дронової атаки 74-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки.

Наразі обидва потерпілі перебувають у лікарні, де отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, вдень, 15 листопада, російські військові двічі обстріляли Херсон. Внаслідок атак постраждали мешканці міста - 39-річна жінка та 49-річний чоловік.

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