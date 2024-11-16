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16 ноября 2024, 10:27

Российская армия убила жителя Херсонщины, ранены 10 гражданских

16 ноября 2024, 10:27
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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В течение 15 ноября российские захватчики били по 15 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и 10 гражданских пострадали

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Станислав, Берислав, Белозерка, Одрадокаменка, Садовое, Янтарное, Томарино, Шляховое, Новоберислав, Нововоронцовка, Александровка, Казацкое и Осокоровка.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Российские захватчики попали по территории объекта критической инфраструктуры, в образовательное учреждение и частное предприятие. Войска РФ атаковали жилые кварталы, из-за чего повреждены четыре многоэтажки и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили.

Напомним, днем, 15 ноября, российские военные дважды обстреляли Херсон. В результате атак пострадали жители города - 39-летняя женщина и 49-летний мужчина.

РФ война Херсонская ОГА обстрелы Херсонская область погибший пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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