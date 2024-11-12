Російська армія вбила двох мешканців Херсонщини, є поранений

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Вчора, 11 листопада, російські війська били по 12 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, ще одна людина поранена

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Михайлівка, Станіслав, Берислав, Антонівка, Микільське, Саблуківка, Одрадрокам'янка, Веселе, Садове, Софіївка й Осокорівка.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення", — йдеться у повідомленні.

Російські загарбники влучили в освітній та медичний заклади та заклад культури. Загарбники обстріляли житлові квартали: пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Крім того, війська РФ понівечили гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині через російську ракетну атаку 11 листопада загинула мама з трьома дітьми, вижив лише батько.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського обстрілу вранці, 11 листопада, села Микільське на Херсонщині загинула 79-річна жінка.