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12 листопада 2024, 08:47

У Кривому Розі через російську атаку загинула мама з трьома дітьми, вижив лише батько

12 листопада 2024, 08:47
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фото: ДСНС України у Дніпропетровській області
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Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула майже вся сім'я. Живим залишився батько. Пошуково-рятувальна операція завершена

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Загалом внаслідок вчорашньої ракетної атаки РФ на Кривий Ріг відомо про чотирьох загиблих і 14 поранених, серед яких діти.

"У Кривому Розі під завалами багатоповерхівки рятувальники виявили тіла 32-річної жінки, 2-місячного немовля і дітей віком 2 і 10 років. Пошуково-рятувальна операція завершена", ― йдеться у повідомленні.

Місцеве видання "Свої" інформує, що внаслідок російської атаки загинула сім'я: мати Олена та троє її дітей — 10-річний Данило, 2-річний Демид та 2-місячна Уляна. Живим залишився лише батько Максим.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, через ракетний удар по Кривому Рогу на загинули чотири людини ― мама з трьома малюками. Тіла дітей 12 листопада деблокували рятувальники.

Офіс генпрокурора загиблі Дніпропетровська область Кривий Ріг ракетний удар родина
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