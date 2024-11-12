Российская армия убила двух жителей Херсонщины, еще один человек ранен

Иллюстративное фото: Нацполиция

Вчера, 11 ноября, российские войска били по 12 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще один человек ранен

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Михайловка, Станислав, Берислав, Антоновка, Никольское, Саблуковка, Одрадрокаменка, Веселое, Садовое, Софиевка и Осокоровка.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики попали в образовательное и медицинское учреждения и заведение культуры. Захватчики обстреляли жилые кварталы: повредили многоэтажку и восемь частных домов. Кроме того, войска РФ изуродовали гараж и частные автомобили.

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине из-за российской ракетной атаки 11 ноября погибла мама с тремя детьми, выжил только отец.

Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов утром, 11 ноября, села Никольское в Херсонской области погибла 79-летняя женщина.