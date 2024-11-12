Ракетний удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей

ілюстративне фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Через ракетний удар по Кривому Рогу на Дніпропетровщині загинули чотири людини ― мама з трьома малюками. Тіла дітей сьогодні деблокували рятувальники

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Спочатку рятувальники дістали тіла двох дітей. Згодом надзвичайники виявили третього малюка.

"Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки. Їй не було й року... Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Рігна Дніпропетровщині вранці 11 листопада. У пʼятиповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів. Раніше повідомлялося про 14 постраждалих.

У ніч на 12 листопада з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло жінки.