Росіяни на Херсонщині вбили обстрілом літню жінку
Внаслідок російського обстрілу вранці, 11 листопада, на Херсонщині загинула 79-річна жінка
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську ОВА.
Як зазначається у повідомленні, обстріл стався близько сьомої ранку. Росіяни випустили по селу Микільське майже десяток снарядів.
Один зі снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинула місцева жителька 1945 року народження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів постраждала одна людина.
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