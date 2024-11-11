Росіяни на Херсонщині вбили обстрілом літню жінку

фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську ОВА.

Як зазначається у повідомленні, обстріл стався близько сьомої ранку. Росіяни випустили по селу Микільське майже десяток снарядів.

Один зі снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинула місцева жителька 1945 року народження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів постраждала одна людина.