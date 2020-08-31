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31 серпня 2020, 18:00 2

Аваков: Україна отримала докази невинуватості нацгвардійця Марківа

31 серпня 2020, 18:00 2
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Слідчі провели низку експертиз і слідчих експериментів на місці подій
Слідчі провели низку експертиз і слідчих експериментів на місці подій
Фото: МВС
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Українське слідство знайшло низку важливих свідків, які дають покази, з яких чітко видно невинуватість ув’язненого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це на брифінгу заявив голова МВС Арсен Аваков, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Наше слідство знайшло низку свідків, важливих для встановлення картини загибелі журналістів, та які дають покази, з яких чітко видно невинуватість Віталія Марківа”, - сказав Аваков.

Як приклад він сказав, що є одна жінка - колишня прессекретар так званого "народного мера” Словянська В’ячеслава Пономарьова, і яка, за словами міністра, контактувала з загиблими фотокореспондентом Андреа Рокеллі і його перекладачем Андрієм Мироновим під час їхньої поїздки до "ДНР”. За словами Авакова, ця жінка вже кілька років проживає в Італії, і за запитом суду безпосередньо може дати свідчення.

"Окрім того, ми провели низку експертиз і слідчих експериментів на місці подій — у Слов’янську і на горі Карачун, які також дали переконливі результати”, - зазначив Аваков.

Нагадаємо, у червні у Міністерстві внутрішніх справ провели слідчий експеримент, що доводить невинність Віталія Марківа, якого в Італії звинувачують у причетності до вбивства італійського журналіста.

Аваков МВС слідство убивство суд
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