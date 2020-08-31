Мер Конотопа програв суд нардепу Молотку

Сумський апеляційний суд залишив без змін рішення місцевого суду у справі про захист честі і гідності нардепа Ігоря Молотка

Сумський апеляційний суд залишив без змін рішення місцевого суду у справі про захист честі і гідності нардепа Ігоря Молотка

На фото: Ігор Молоток

Колегія суддів цивільної палати апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу на рішення Конотопського міськрайонного суду, яким було задоволено позов народного депутата до мера Конотопа Артему Semenihinu і депутату Сумської обласної ради Олені Сердюк про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це пише RegioNews з посиланням на Данкор Онлайн.

Розглянувши матеріали справи, колегія суддів апеляційного суду відмовила Конотопа меру в задоволенні його апеляційних вимог і залишила без змін рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, що суд першої інстанції визнав інформацію, поширену відповідачами, про причетність народного депутата до нанесення тілесних ушкоджень меру Конотопа недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію. Місцевий суд зобов'язав чиновників спростувати поширену ними недостовірну інформацію та відшкодувати завдані народному депутату моральну шкоду в розмірі 50 тисяч грн.

З таким рішенням не погодився мер Конотопа і подав у Сумській апеляційний суд апеляційну скаргу, в якій просив скасувати рішення суду першої інстанції та відмовити народному депутату в задоволенні його позовних вимог.