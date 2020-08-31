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31 серпня 2020, 17:41 1

Зеленський передумав: мер Черкас Бондаренко не "бандит", але свої обов`язки виконує погано

31 серпня 2020, 17:41 1
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До Печерського суду, який розглядає справу Бондаренка проти Зеленського, прийшло пояснення від президента
До Печерського суду, який розглядає справу Бондаренка проти Зеленського, прийшло пояснення від президента
Фото: Facebook
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Президент України Володимир Зеленський заперечив той факт, що під час своєї підсумкової пресконференції він назвав мера Черкас "бандитом".

Про це заявив адвокат міського голови Черкас Денис Ципін на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

До суду прийшло пояснення, що президент фразою "Я з такими бандидами за один стіл не сяду" висловлює своє ставлення до чиновників, які неналежно виконують свої обов'язки", - відзначив Денис Ципін.

#АдвокатДенисЦипін #Зеленський #мерЧеркас #АнатолійБондаренко #real_lawyer

Опубліковано Адвокат Денис Ципін Понеділок, 31 серпня 2020 р.

Нагадаємо, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав в суд на Президента України Володимира Зеленського щодо захисту честі, гідності та ділової репутації у Печерський районний суд Києва.

суд Володимир Зеленський Черкаси мер адвокат Бондаренко Анатолій
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