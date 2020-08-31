Зеленський передумав: мер Черкас Бондаренко не "бандит", але свої обов`язки виконує погано
До Печерського суду, який розглядає справу Бондаренка проти Зеленського, прийшло пояснення від президента
До Печерського суду, який розглядає справу Бондаренка проти Зеленського, прийшло пояснення від президента
Президент України Володимир Зеленський заперечив той факт, що під час своєї підсумкової пресконференції він назвав мера Черкас "бандитом".
Про це заявив адвокат міського голови Черкас Денис Ципін на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
До суду прийшло пояснення, що президент фразою "Я з такими бандидами за один стіл не сяду" висловлює своє ставлення до чиновників, які неналежно виконують свої обов'язки", - відзначив Денис Ципін.
#АдвокатДенисЦипін #Зеленський #мерЧеркас #АнатолійБондаренко #real_lawyerОпубліковано Адвокат Денис Ципін Понеділок, 31 серпня 2020 р.
Нагадаємо, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав в суд на Президента України Володимира Зеленського щодо захисту честі, гідності та ділової репутації у Печерський районний суд Києва.
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