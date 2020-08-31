Зеленський передумав: мер Черкас Бондаренко не "бандит", але свої обов`язки виконує погано

До Печерського суду, який розглядає справу Бондаренка проти Зеленського, прийшло пояснення від президента

До Печерського суду, який розглядає справу Бондаренка проти Зеленського, прийшло пояснення від президента

Фото: Facebook

Президент України Володимир Зеленський заперечив той факт, що під час своєї підсумкової пресконференції він назвав мера Черкас "бандитом".

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