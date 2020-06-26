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26 червня 2020, 20:40 17

У Херсоні журналістів не пустили до Зеленського через коронавірус – ОДА

26 червня 2020, 20:40 17
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Участь представників ЗМІ у заходах під час візиту президента обмежили через загрозу інфікування COVID-19
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Херсонська ОДА пояснила причини того, чому на заходи за участю глави держави акредитували не всі місцеві ЗМІ

Херсонська ОДА опублікувала на своїй сторінці у Facebook офіційне пояснення того факту, що на заходи,в яких брав участь Володимир Зеленський, запросили не всі місцеві засоби масової інформації, пише RegioNews.

У зв’язку зі збільшенням числа випадків захворювання на COVID-19 та щоденну фіксацію антирекордів інфікувань кількість присутніх представників ЗМІ на заході була обмежена.

Ми були вимушені сфокусуватись на медіаканалах, які мають більше поширення та охоплюють більшу аудиторію. Було зроблено акцент на зареєстрованих ЗМІ, тому що це подія високого рівня, яка має бути фахово висвітлена із дотриманням стандартів журналістики та журналістської етики.

Через це представники ЗМІ, які не мають акредитації, та, відповідно, редакційного завдання, а також блогери не були запрошені", - йдеться у повідомленні ОДА.

В ОДА наголосили також, що з усіх об’єктів, на яких перебував Зеленський, здійснювалася пряма трансляція на сторінках Офісу президента та облдерждаміністрації.

Сьогодні відбулась чудова та значуща прес-подія для Херсонської області за участю Президента України та представників...

Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 26 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні низка херсонських ЗМІ опублікувала порожні сторінки про візит Зеленського в область. Журналісти "збунтувалися" через відмову в акредитації на зустріч з президентом.

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