Зеленський призначив уповноваженого АМКУ

28 липня новопризначена подала декларацію

28 липня новопризначена подала декларацію

Офіс президента

Як повідомляє RegioNews, відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

В указі йдеться: "Призначити Музиченко Ольгу Валеріївну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України".

Відомо, що 28 липня Музиченко подала декларацію кандидата на посаду першого заступника голови - держуповноваженого Антимонопольного комітету. Посада першого заступника голови АМКУ звільнилась після призначення Ольги Піщанської головою комітету у липні.

Нагадаємо, 16 липня Рада призначила Ольгу Піщанську головою антимонопольного комітету, до цього вона виконувала обов'язки голови АМКУ.