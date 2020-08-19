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19 серпня 2020, 14:27 3

Зеленський призначив уповноваженого АМКУ

19 серпня 2020, 14:27 3
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28 липня новопризначена подала декларацію
28 липня новопризначена подала декларацію
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський призначив уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ). Ним стала Ольга Музиченко.

Як повідомляє RegioNews, відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

В указі йдеться: "Призначити Музиченко Ольгу Валеріївну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України".

Відомо, що 28 липня Музиченко подала декларацію кандидата на посаду першого заступника голови - держуповноваженого Антимонопольного комітету. Посада першого заступника голови АМКУ звільнилась після призначення Ольги Піщанської головою комітету у липні.

Нагадаємо, 16 липня Рада призначила Ольгу Піщанську головою антимонопольного комітету, до цього вона виконувала обов'язки голови АМКУ.

президент АМКУ комітет повноваження Чиновник
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