Зеленський призначив уповноваженого АМКУ
28 липня новопризначена подала декларацію
28 липня новопризначена подала декларацію
Президент Володимир Зеленський призначив уповноваженого Антимонопольного комітету (АМКУ). Ним стала Ольга Музиченко.
Як повідомляє RegioNews, відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
В указі йдеться: "Призначити Музиченко Ольгу Валеріївну державним уповноваженим Антимонопольного комітету України".
Відомо, що 28 липня Музиченко подала декларацію кандидата на посаду першого заступника голови - держуповноваженого Антимонопольного комітету. Посада першого заступника голови АМКУ звільнилась після призначення Ольги Піщанської головою комітету у липні.
Нагадаємо, 16 липня Рада призначила Ольгу Піщанську головою антимонопольного комітету, до цього вона виконувала обов'язки голови АМКУ.
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