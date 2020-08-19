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19 августа 2020, 16:22 2

Владимир Зеленский завтра посетит Херсонщину

19 августа 2020, 16:22 2
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Это будет уже второй визит президента в область
Фото: Каховка City
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Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 20 августа, ждут в Херсонской области с рабочей поездкой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Вниманию СМИ. 20 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Херсонскую область", - сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации на странице в Facebook.

вниманию СМИ 20 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Херсонскую...

Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Среда, 19 августа 2020 г.

Напомним, в июне Владимир Зеленский уже посещал Херсонскую область. Тогда на встречу с президентом не пустили многих местных журналистов, из-за чего возник скандал и местные СМИ вышли с пустыми полосами, на которых планировали осветить визит главы государства.

Владимир Зеленский Херсонская ОГА президент Херсон визит
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