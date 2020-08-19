Владимир Зеленский завтра посетит Херсонщину
Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 20 августа, ждут в Херсонской области с рабочей поездкой.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Вниманию СМИ. 20 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Херсонскую область", - сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации на странице в Facebook.
вниманию СМИ 20 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Херсонскую...Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Среда, 19 августа 2020 г.
Напомним, в июне Владимир Зеленский уже посещал Херсонскую область. Тогда на встречу с президентом не пустили многих местных журналистов, из-за чего возник скандал и местные СМИ вышли с пустыми полосами, на которых планировали осветить визит главы государства.