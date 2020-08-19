Владимир Зеленский завтра посетит Херсонщину

Это будет уже второй визит президента в область

Это будет уже второй визит президента в область

Фото: Каховка City

Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 20 августа, ждут в Херсонской области с рабочей поездкой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Херсонскую ОГА. Вниманию СМИ. 20 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Херсонскую область", - сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации на странице в Facebook. вниманию СМИ 20 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Херсонскую... Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Среда, 19 августа 2020 г. Напомним, в июне Владимир Зеленский уже посещал Херсонскую область. Тогда на встречу с президентом не пустили многих местных журналистов, из-за чего возник скандал и местные СМИ вышли с пустыми полосами, на которых планировали осветить визит главы государства.

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