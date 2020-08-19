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19 серпня 2020, 15:13 4

Зеленський назвав дороги слабким місцем українських міст

19 серпня 2020, 15:13 4
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Це стосується доріг, якими опікується місцева влада
Це стосується доріг, якими опікується місцева влада
Фото: скріншот відео
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Дороги, що перебувають на утриманні місцевої влади, є слабкими місцями для багатьох міст України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Запоріжжя, передає RegioNews.

Вважаю слабкими місцями місцеві дороги в багатьох містах України. Вони не на балансі "Укравтодору". Але я впевнений, що ми повинні тиснути на місцеву владу і робити все, щоб не тільки дороги державного значення були прекрасні, а люди, попадаючи в міста, бачили іншу картину", - сказав він.

Зеленський також додав, що у 2021 році заплановане відновлення великої кількості мостів по всій Україні в рамках програми "Велике будівництво".

За словами президента, буде розроблений відповідний план відновлення та реконструкції, під який будуть підготовлені та виділені кошти.

Нагадаємо, 19 серпня президент Зеленський прибув із робочим візитом у Запорізьку область. В ході візиту він заявив, що СБУ буде контролювати вагу фур на дорогах, а контролюючий орган потребує перезавантаження.

Володимир Зеленський заява дороги влада Запоріжжя велике будівництво
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