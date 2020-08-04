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"Пропозиція" не буде висувати кандидата в мери Києва - Філатов
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04 серпня 2020, 15:30 3

"Пропозиція" не буде висувати кандидата в мери Києва - Філатов

04 серпня 2020, 15:30 3
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"Партія мерів" не буде "грати проти колеги"
"Партія мерів" не буде "грати проти колеги"
Фото: Страна.ua
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На думку міського голови Дніпра, члена партії «Пропозиція» Бориса Філатова, немає сенсу грати в коміків або одіозних нардепів проти шанованих мерів.

Про це Борис Філатов сказав в інтерв'ю РБК-Украина, пише Regionews.

Відповідаючи на запитання журналіста про мерів великих міст, і зокрема, про Віталія Кличка, Філатов визнав, що проти них грати на виборах зараз не має сенсу:

По-перше, тому, що він (Кличко – ред.) наш колега, по-друге, тому, що є очевидні речі, навіщо грати в те, що насправді не злітає: в коміків або одіозних народних депутатів проти шанованих мерів. Або у лікарів. Можливо, вони хороші лікарі, як, наприклад, пан Ляшко (головний санітарний лікар Віктор Ляшко, - ред.), ходили ж розмови, що його теж хочуть проштовхувати. Мені важко коментувати подібного роду кадрові рішення", - констатував Філатов.

Відповідаючи на уточнююче запитання про шанси Ірини Верещук сісти в крісло мера столиці, Філатов уточнив:

Я не вірю в ці шанси. Навіть з урахуванням того, що вона – колега, а до колег у нас є певного роду пієтет, але столицю не можна порівнювати з районним центром у вісім тисяч чоловік. Під керівництвом Ірини Верещук було менше людей, ніж працює в київському метрополітені, розумієте?..", - підсумував мер Дніпра.

Нагадаємо, раніше в "Пропозиції" заявили, що "Партія мерів" буде брати участь у майбутніх парламентських виборах.

вибори Київ мер Кличко Віталій Філатов Борис Кандидат Пропозиція Верещук Ірина
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