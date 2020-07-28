Справа Гандзюк: Мангера і Левіна будуть судити за організацію нападу на активістку

Обвинувальний акт вже направлено до суду

Обвинувальний акт вже направлено до суду

Фото: з відкритих джерел

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера й експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна по факту замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Досудове розслідування встановило, що голова Херсонської обласної ради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України).

Зазначається, що наразі обоє перебувають під вартою. Термін запобіжного заходу голови облради Мангера продовжено до 11 вересня 2020 року, а Олексія Левіна - до 24 серпня 2020 року.

Нагадаємо, херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. Дівчина загинула в лікарні через три місяці.

27 квітня Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника депутата облради Олексія Левіна.

Однак активісти розкритикували завершення досудового розслідування в справі про напад на Гандзюк, заявивши, що до кінця розслідування ще три місяці, а "ГПУ підтримала вимоги адвокатів Мангера".

У результаті досудове розслідування у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк поновили та продовжили до 29 липня.

За версією слідства, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер разом з Левіним замовили завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, що спричинило її смерть.