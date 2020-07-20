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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 липня 2020, 12:04 9

У Вінницькій області вдруге за місяць підірвали і пограбували банкомат

20 липня 2020, 12:04 9
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Інцидент стався вночі в центрі міста, поліція відкрила дві кримінальні справи
Фото: Facebook
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В місті Гайсин Вінницької області невідомі особи підірвали та обікрали банкомат "Приватбанку".

Про це повідомляє Нацполіція Вінницької області, передає RegioNews.

Відомо, що зловмисники розбили двері приміщення, де знаходився банкомат, підірвали його та викрали грошові кошти в розмірі 22 тисячі гривень.

На місці події поліцейські провели першочергові слідчі дії, вилучили речові докази. Проводяться розшукові та слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочину", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна та крадіжки, зловмисникам загрожує покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, це вже друге пограбування банкомату у Вінницькій області за липень. В ніч на 5 липня у смт Дашів Вінницької області невідомі підірвали банкомат і викрали з нього близько мільйона гривень.

поліція Вінницька область банкомат підрив Обмеження
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