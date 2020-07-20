У Вінницькій області вдруге за місяць підірвали і пограбували банкомат

Інцидент стався вночі в центрі міста, поліція відкрила дві кримінальні справи

Інцидент стався вночі в центрі міста, поліція відкрила дві кримінальні справи

Фото: Facebook

Про це повідомляє Нацполіція Вінницької області, передає RegioNews.

Відомо, що зловмисники розбили двері приміщення, де знаходився банкомат, підірвали його та викрали грошові кошти в розмірі 22 тисячі гривень.

На місці події поліцейські провели першочергові слідчі дії, вилучили речові докази. Проводяться розшукові та слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочину", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна та крадіжки, зловмисникам загрожує покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, це вже друге пограбування банкомату у Вінницькій області за липень. В ніч на 5 липня у смт Дашів Вінницької області невідомі підірвали банкомат і викрали з нього близько мільйона гривень.