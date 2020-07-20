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20 липня 2020, 12:34 5

В Одеській області троє хуліганів побили поліцейського до втрати свідомості

20 липня 2020, 12:34 5
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Зловмисників затримали, ними виявилися молоді люди у віці від 19 до 29 років
Зловмисників затримали, ними виявилися молоді люди у віці від 19 до 29 років
Фото: з відкритих джерел
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В Ізмаїлі Одеської області троє місцевих жителів побили поліцейського до втрати свідомості.

Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції, передає RegioNews.

Правопорушники, побачивши в центрі потерпілого і впізнавши в ньому місцевого патрульного, накинулися на поліцейського з лайкою і і били кулаками по голові, доки той не впав без свідомості", - йдеться в повідомленні.

Затриманим оголосили підозру в насильстві щодо правоохоронця за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років. Фігурантам повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області вдруге за місяць підірвали і пограбували банкомат.

Одеса злочин поліція правоохоронці Нацполіція
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