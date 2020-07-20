В Одеській області троє хуліганів побили поліцейського до втрати свідомості
Зловмисників затримали, ними виявилися молоді люди у віці від 19 до 29 років
Зловмисників затримали, ними виявилися молоді люди у віці від 19 до 29 років
В Ізмаїлі Одеської області троє місцевих жителів побили поліцейського до втрати свідомості.
Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції, передає RegioNews.
Правопорушники, побачивши в центрі потерпілого і впізнавши в ньому місцевого патрульного, накинулися на поліцейського з лайкою і і били кулаками по голові, доки той не впав без свідомості", - йдеться в повідомленні.
Затриманим оголосили підозру в насильстві щодо правоохоронця за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років. Фігурантам повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області вдруге за місяць підірвали і пограбували банкомат.
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”