Найбільшому на півдні України оптовому овочевому ринку дозволили працювати
Про це у Facebook повідомив глава Олешківської районної ради Павло Потоцький, передає RegioNews.
За інформацією Херсонської ОДА, рішення відкрити ринок було ухвалено на регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У той же час, керівництво ринку має забезпечити дотримання санітарно-епідеміологічних вимог. У разі погіршення санітарно-епідемічної ситуації, пов'язаної з виявленням випадків захворювання COVID-19 на території, робота ринку буде припинена.
Варто зазначити, що на сайті ринку також прописані правила роботи.
У той же час президент Володимир Зеленський доручив голові Офісу президента Андрію Єрмаку ініціювати прискорення закриття ринків,так як в деяких регіонах країни вони все ще працюють.
За інформацією прес-служби глави держави, керівник ОП Андрій Єрмак провів у суботу нараду по боротьбі з пожежами на території Житомирської і Київської областей та забезпечення виконання вимог карантину під час святкування Великодня.
"Окремо учасники наради обговорили питання прискорення виконання рішення про закриття ринків, адже в чотирьох областях України деякі ринки частково продовжують працювати", - повідомляє прес-служба.
У Херсонській області за останню добу зараження коронавірусом лабораторно підтверджено в 3 підлітках з однієї багатодітної сім'ї з селища Дніпряни: дівчат 14, 15 і 16 років. У цій родині вже є хворий, заразився від батька, який з COVID-19 перебуває в обласній інфекційній лікарні в Херсоні. Станом на 20 квітня в Херсонській області 70 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
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