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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
26 квітня 2020, 12:52 26

Бунт через коронавірус: у Чернівецькому СІЗО троє ув’язнених перерізали собі вени

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26 квітня 2020, 12:52 26
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Через те, що до Чернівецького СІЗО прийняли новоприбулого чоловіка з підтвердженим COVID-19, ув’язнені влаштували бунт, не допускали до камери чергових і різали собі вени
Фото: Cторінка Людмили Денісової у Facebook
Через те, що до Чернівецького СІЗО прийняли новоприбулого чоловіка з підтвердженим COVID-19, ув’язнені влаштували бунт, не допускали до камери чергових і різали собі вени

Про це на сторінці у Facebook розповіла омбудсмен Людмила Денісова, пише RegioNews.

Близько 23 години 24 квітня, ув’язнені почали висловлювати масове невдоволення прийняттям до СІЗО новоприбулого ув’язненого з підтвердженим діагнозом – COVID-19.

"За словами адміністрації установи, ув’язнені виказували обурення, заклики до непокори та барикадувалися. У зв’язку з цим, 25 квітня о 6 годині ранку керівник установи оголосив збір особового складу по тривозі.

О 8 годині, під час зміни чергування, ув’язненні з 3-х камер чинили персоналу перешкоди та опір під час входження до приміщень для проведення перевірки. Через це до сімох ув'язнених застосовано фізичну силу, а до одного з них – спеціальні засоби (кайданки).

На знак протесту троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в’язнів мав венозну кровотечу. Для надання йому допомоги було викликано карету швидкої медичної допомоги, а сам в’язень був вивезений за межі СІЗО", - йдеться у повідомленні.

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області Леонід Мельников з перевіркою відвідав чернівецький слідчий ізолятор з метою з’ясування обставин надзвичайної події.

Він поспілкувався з в’язнями та персоналом установи, ознайомився зі службовою та медичною документацією, в тому числі щодо застосування до в’язнів фізичної сили та спецзасобів, а також надання медичної допомоги.

В установі проводиться службова перевірка. Поінформовано правоохоронні органи.

Хворий на COVID-19 перебуває в окремій камері, в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб з підозрою\захворюванням на коронавірус. Стан його здоров’я задовільний.

Ситуація у Чернівецькому СІЗО перебуває на особистому контролі Людмили Денісової.


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