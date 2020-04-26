Бунт через коронавірус: у Чернівецькому СІЗО троє ув’язнених перерізали собі вени

Через те, що до Чернівецького СІЗО прийняли новоприбулого чоловіка з підтвердженим COVID-19, ув’язнені влаштували бунт, не допускали до камери чергових і різали собі вени

Фото: Cторінка Людмили Денісової у Facebook

Через те, що до Чернівецького СІЗО прийняли новоприбулого чоловіка з підтвердженим COVID-19, ув’язнені влаштували бунт, не допускали до камери чергових і різали собі вени

Про це на сторінці у Facebook розповіла омбудсмен Людмила Денісова, пише RegioNews. Близько 23 години 24 квітня, ув’язнені почали висловлювати масове невдоволення прийняттям до СІЗО новоприбулого ув’язненого з підтвердженим діагнозом – COVID-19. "За словами адміністрації установи, ув’язнені виказували обурення, заклики до непокори та барикадувалися. У зв’язку з цим, 25 квітня о 6 годині ранку керівник установи оголосив збір особового складу по тривозі. О 8 годині, під час зміни чергування, ув’язненні з 3-х камер чинили персоналу перешкоди та опір під час входження до приміщень для проведення перевірки. Через це до сімох ув'язнених застосовано фізичну силу, а до одного з них – спеціальні засоби (кайданки). На знак протесту троє ув’язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. Один із в’язнів мав венозну кровотечу. Для надання йому допомоги було викликано карету швидкої медичної допомоги, а сам в’язень був вивезений за межі СІЗО", - йдеться у повідомленні. Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області Леонід Мельников з перевіркою відвідав чернівецький слідчий ізолятор з метою з’ясування обставин надзвичайної події. Він поспілкувався з в’язнями та персоналом установи, ознайомився зі службовою та медичною документацією, в тому числі щодо застосування до в’язнів фізичної сили та спецзасобів, а також надання медичної допомоги. В установі проводиться службова перевірка. Поінформовано правоохоронні органи. Хворий на COVID-19 перебуває в окремій камері, в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб з підозрою\захворюванням на коронавірус. Стан його здоров’я задовільний. Ситуація у Чернівецькому СІЗО перебуває на особистому контролі Людмили Денісової.

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