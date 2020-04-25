На Херсонщині закривають на карантин три населені пункти
На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про закриття трьох населених пунктів на карантин
На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про закриття трьох населених пунктів на карантин
Місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району Херсонської області закриваються на карантин через збільшення випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області, передає RegioNews.
Так, з 13:00 години 25 квітня і до 06:00 години 27 квітня місто Олешки та села Малі Копані й Ліві Солонці будуть закриті на в’їзд-виїзд.
Також, у місті Олешки будуть встановлені 5 карантинних блокпостів, у Малих Копанях – 2, у Лівих Солонцях – 2.
Як повідомлялось раніше, СБУ на Херсонщині викрила потужне підпільне виробництво неякісних дезінфікуючих засобів.
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