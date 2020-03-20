Не коронавірус: херсонських медиків "швидкої" відпустили з карантину

Херсонські медики, яких відправили на карантин вже повернулися до роботи

Фото: скрін з відео

Херсонські медики, яких відправили на карантин вже повернулися до роботи

Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає RegioNews.

Нагадаємо, що 18 березня до екстренної швидкої допомоги надійшов виклик із скаргами на високу температуру. Оскільки хворий змовчав про свій контакт з родичкою, яка повернулася з Польщі, на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту.

Після обстеження у хворого чоловіка не виявили коронавіруса. Тому медиків також відпустили з карантину.

Крім того, медики закликають людей бути сумлінними та чесними, відповідати на запитання диспетчера, коли викликають "швидку".

Крім того, в Херсонській області у сімох підозрюють коронавірус.

Нагадаємо, що херсонська облрада виділила 22 млн грн на придбання апаратів ШВЛ.

Крім того, міська рада виділить 13 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Також повідомлялося, що у Херсоні чоловік обдурив медиків, що хворий коронавірусом, щоб до нього додому приїхала "швидка".

Так, у церквах Херсонщини радять прихожанам не прикладатися до ікон та не обійматися.

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