Не коронавирус: херсонских медиков "скорой" отпустили из карантина
Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.
Напомним, что 18 марта в экстренную скорую помощ поступил вызов с жалобами на высокую температуру. Поскольку больной умолчал про свой контакт с родственницей, которая вернулась из Польши, на вызов "скорая" уехала без средств повышенной защиты.
После обследования у больного мужчины не обнаружили коронавируса. Поэтому медиков также отпустили из карантина.
Кроме того, медики призывают людей быть добросовестными и честными, отвечать на вопросы диспетчера, когда вызывают "скорую".
Кроме того, в Херсонской области в семерых подозревают коронавирус.
Напомним, что херсонский облсовет выделил 22 млн грн на приобретение аппаратов ИВЛ.
Кроме того, городской совет выделит 13 млн грн на борьбу с коронавирусом.
Также сообщалось, что в Херсоне мужчина обманул медиков, что больной коронавирусом, чтобы к нему домой приехала "скорая".
Так, в церквях Херсонщины советуют прихожанам не прикладываться к иконам и не обниматься.
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