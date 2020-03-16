У Херсоні "хворий коронавірусом" обдурив медиків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ХМН.
За інформацією видання, 39-річний житель Херсона зателефонував на "103" і повідомив, що нібито контактував з другом, який прибув з Європи". А тепер у нього підвищилася температура. До нього виїхала "швидка".
Прибулим медикам херсонець зізнався, жодного друга, який прибув з Європи, у нього немає. Не було і зараження коронавіруса, медики діагностували у нього ГРВІ.
Пацієнт просто хотів отримати допомогу вдома, хоча ніякої необхідності в цьому не було: поліклініка клінічної лікарні імені Лучанського пзнаходилася від його будинку в декількох кварталах. Тому в обласному територіальному центрі екстреної медичної допомоги вважають, що мали справу з хибним викликом. Матеріали про нього передадуть в поліцію.
Як розповів заступниця головного лікаря обласного територіального Центру екстреної медичної допомоги Чамлай Інеса: "На виклик, пов'язаний із загрозою зараження особливо небезпечним коронавірусом, бригади "швидкої" виїжджає у спеціальних протиепідемічних костюмах. У них обмежений строк використання, і їх не так багато".
Так, у церквах Херсонщини радять пришожанам не прикладатися до ікон та не обійматися.
Нагадаємо, що херсонці обурені бездіяльністю міської влади в умовах карантину
Кроме того, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.
Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.
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