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16 березня 2020, 15:22 39

У Херсоні "хворий коронавірусом" обдурив медиків

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16 березня 2020, 15:22 39
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У Херсоні чоловік обдурив медиків, що хворий коронавірусом, щоб до нього додому приїхала "швидка"
Фото: unsplash
У Херсоні чоловік обдурив медиків, що хворий коронавірусом, щоб до нього додому приїхала "швидка"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ХМН.

За інформацією видання, 39-річний житель Херсона зателефонував на "103" і повідомив, що нібито контактував з другом, який прибув з Європи". А тепер у нього підвищилася температура. До нього виїхала "швидка".

Прибулим медикам херсонець зізнався, жодного друга, який прибув з Європи, у нього немає. Не було і зараження коронавіруса, медики діагностували у нього ГРВІ.

Пацієнт просто хотів отримати допомогу вдома, хоча ніякої необхідності в цьому не було: поліклініка клінічної лікарні імені Лучанського пзнаходилася від його будинку в декількох кварталах. Тому в обласному територіальному центрі екстреної медичної допомоги вважають, що мали справу з хибним викликом. Матеріали про нього передадуть в поліцію.

Як розповів заступниця головного лікаря обласного територіального Центру екстреної медичної допомоги Чамлай Інеса: "На виклик, пов'язаний із загрозою зараження особливо небезпечним коронавірусом, бригади "швидкої" виїжджає у спеціальних протиепідемічних костюмах. У них обмежений строк використання, і їх не так багато".

Так, у церквах Херсонщини радять пришожанам не прикладатися до ікон та не обійматися.

Нагадаємо, що херсонці обурені бездіяльністю міської влади в умовах карантину

Кроме того, станом на 9:00 ранку понеділка, 16 березня, в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, з них 4 - у Чернівецькій області.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні було зафіксовано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії. 12 березня 71-річна пенсіонерка із Житомирщини померла.

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