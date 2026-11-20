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Україна перебуває під масованою ракетною атакою Росії. Станом на ранок 20 листопада у повітряному просторі та на підступах до країни фіксують близько 45 ракет. Також повідомляється про нові цілі

Про це інформує RegioNews із посиланням на дані моніторингових каналів.

За попередньою інформацією, ракети тримають курс на західні регіони України.

У Повітряних силах повідомили, що в разі здійснення пусків крилатих ракет та входження їх у повітряний простір України очікується близько 06:30.

Тим часом начальник Львівської ОВА Максим Козицький інформував про рух крилатих ракет у напрямку Львівщини.

За його словами, область перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не легковажити небезпекою та перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.