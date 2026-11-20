Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины

Российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. Попадание зафиксировали в припаркованный автомобиль на парковке возле жилого комплекса

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки повреждены пять автомобилей. Также в многоквартирном жилом доме выбиты окна на первом этаже.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сообщений о раненых пока не поступало.

На месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия вражеского удара.

Напомним, вечером 19 ноября российские войска атаковали беспилотником Салтовский район Харькова. Вражеский дрон попал в фасад здания аптеки. В результате удара пострадали семь человек, среди них двое детей.